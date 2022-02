Des enfants préparent des cartes de Saint-Valentin pour leur amoureux à Buzançais

Plus que quelques jours avant la fête de l'amour. La Saint-Valentin se fête ce lundi 14 février. Certains préparent déjà une surprise pour la personne qui fait vibrer leur cœur. Les enfants ont également commencé à s'y mettre. A la médiathèque Jean-Duplaix de Buzançais dans l'Indre, les animateurs ont lu trois histoires d'amour aux plus petits ce mercredi 9 février. La dizaine d'enfants, âgés de 5 à 13 ans, a aussi participé à un atelier de confection de cartes pour la Saint-Valentin.

"Je vais l'offrir à mon amoureux"

Des cartes roses et rouges aux couleurs de l'amour, couvertes de cœurs et de paillettes. Les enfants s'appliquent à faire de jolis dessins. La petite Augustine, 7 ans, y met tout son cœur. "J'ai mis des stickers, un coquillage et des petites étoiles", décrit la petite fille. Il faut dire que sa carte est pour quelqu'un de très spécial. "Je vais l'offrir à Hugo, mon amoureux, parce que je l'aime", confie-t-elle.

Pour sa sœur Judith, en revanche, pas question d'offrir la sienne à son amoureux. "J'avais un amoureux mais avant les vacances, il m'a dit qu'il ne m'aimait pas, se désole l'enfant. Je ne sais pas encore si je vais l'offrir à papa, à maman ou à une amie parce que mon amoureux n'a pas été sympa, je ne lui donnerai pas".

Judith a finalement décidé d'offrir sa carte à son papa © Radio France - Justine Claux

A leur âge, l'amour n'est pas chose aisée. La plupart des enfants offriront donc leur carte à leur papa. Ce qui vexe un peu certaines mamans, comme Isabelle. "Elle me dit qu'elle me voit tous les jours et qu'elle me dit déjà assez qu'elle m'aime, plaisante la mère de Calista. Elle a fait deux cartes, une pour son papa et la deuxième, surprise, peut-être pour son beau-papa".

Cette maman aura peut-être plus de chance au prochain atelier organisé par la médiathèque. Pour Pâques, les enfants pourront fabriquer des œufs. Qui sait, il y en aura peut-être un pour Isabelle.

L'atelier permettait également aux animateurs de parler d'amour et d'amitié aux enfants. "On a parlé de fête de l'amour et de l'amitié pour que les enfants se sentent concernés, explique Michèle Logé, adjointe du patrimoine à la bibliothèque Jean-Duplaix. Les enfants nous ont dit qu'ils allaient offrir la carte à leur papa et à leur maman, c'est pour ça qu'on a insisté sur ce qu'est l'amitié et la tendresse".

Les animateurs ont ensuite préparé des poèmes pour les enfants. "Je pense que c'est une façon détournée de leur faire comprendre ces concepts", précise-t-elle.

Après avoir recopié ces poèmes sur leurs cartes, les enfants en ont lu quelques extraits pour France Bleu Berry.