Des enfants retirés d'un foyer d'aide sociale à l'enfance de Dordogne

Un foyer de l'aide sociale à l'enfance (ASE) vidé de ses enfants presque du jour au lendemain, ce n'est pas habituel. La maison Saint-Joseph, un ancien couvent devenu une association laïque bien connue à Bergerac, paraît bien vide depuis le début du mois d'avril. Comme l'a révélé samedi 15 avril le journal Sud Ouest, les jeunes enfants placés, des tout petits jusqu'à presque majeurs, ont pour une majorité d'entre eux été placés dans d'autres foyers du Bergeracois.

Deux signalements graves ont marqué la structure ces derniers mois. Le premier date du mois de janvier, quand une petite fille du foyer dit à sa maîtresse d'école qu'elle a été touchée par un autre enfant. Deux mois plus tard, un médecin signale le cas d'un garçon de 8 ans du foyer, envoyé à l'hôpital dans une ambulance des pompiers sans accompagnateur, alors que c'est obligatoire.

La juge des enfants de Bergerac a aussi effectué une visite à la maison Saint-Joseph au début du mois de février, après quoi, elle a décidé de retirer 17 enfants du foyer par des ordonnances modificatives de placement. D'anciens salariés de l'association prennent ensuite la parole, sous couvert d'anonymat, pour s'interroger le fonctionnement de la structure : "Tout le personnel administratif avait des MacBook Pro, les éducateurs aussi avaient des Mac, pour faire du traitement de texte et des mails", raconte ainsi un ancien employé.

MacBook et séminaire Légo

Plusieurs employés qui ont quitté l'association évoquent aussi des formations Légo, mises au point par la grande école Centrale Supélec pour la résolution des conflits managériaux grâce à des activités avec le jeu de briques en plastique. Le prix ? Plus de 3000 euros par personne. Tout ça, dans une association financée à 100% par des fonds publics, en majorité du Conseil départemental.

"C'est une super formation pour une grande entreprise, mais tout cet argent a manqué pour l'éducatif", témoigne encore cet ancien salarié. "Vous faites des formations au management avec des Légos, pendant qu'il y a un éducateur sur un groupe d'enfants qui est en burn-out parce qu'il est seul, il aurait peut-être voulu des formations plus adaptées. Il y avait un cruel manque d'effectif, même si les éducateurs n'étaient pas maltraitants".

Joint par France Bleu Périgord, le directeur de la maison Saint-Joseph reconnaît un manque d'éducateurs mais selon lui, c'est un problème général dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance : "En 13 ans comme directeur, j'ai demandé tous les mois des postes que je n'ai pas eu", explique Pierre-Manuel Béraud. La visite de la juge ? "Elle a duré dix minutes, montre en main !". Pourquoi a-t-elle décidé de retirer les enfants du foyer ? "Je me pose la question comme vous", répond le directeur.

Un audit comptable demandé

En revanche, il réfute formellement toute mauvaise gestion des budgets. Les formations Légo ? Elles ont été payées "avec les Comptes personnels de formation des salariés", assure-t-il, et par l'OPCO Santé, organisme de formation du secteur sanitaire et social. Les ordinateurs Apple ? Une "expérimentation labellisée par la Région Nouvelle-Aquitaine", explique-t-il, ajoutant : "J'ai toujours voulu créer les meilleures conditions de travail pour mes salariés, qu'ils soient les mieux équipés et formés possible".

Quand le directeur d'association a pris la tête de la structure, elle comptait 40 salariés. Ils sont aujourd'hui 85, et suivent près de 150 enfants, entre le foyer appelé Mecs pour Maison d'enfants à caractère social, et les placements à domicile, quand les enfants sont laissés au domicile des parents mais encadrés et visités régulièrement par des éducateurs.

Aujourd'hui, Pierre-Manuel Béraud se dit "meurtri" et victime d'une "cabale" : "Je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma place". Ce ne sera pas forcément facile. Le président du conseil d'administration de l'association, le docteur Bertrand Rousseau, ne peut que constater la "perte de confiance" de l'ASE et de la justice envers la direction actuelle. Il explique avoir demandé un "audit comptable" de la gestion de la structure. Le foyer devrait rester vide pendant au moins six mois, "le temps de l'enquête", dit Bertrand Rousseau.