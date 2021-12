Des engins dégradés sur le chantier de la future agence d'Amazon à Moult

Des engins ont été sabotés sur le chantier de la future agence Amazon à Moult (Calvados). Les méfaits ont été commis lors du week-end du 4 et 5 décembre 2021 et revendiqués par le collectif "La Ronce Lisieux". Les entreprises concernées et le promoteur ont déjà porté plainte, ou vont le faire.