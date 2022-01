Des enquêteurs bordelais participent au démantèlement d'un trafic de cigarettes contrefaites en Slovénie

Plus de 26 tonnes de tabac ont été saisis cette semaine en Slovénie. Ils servaient à la fabrication de cigarettes de contrebande. Elles étaient revendues en France à Bordeaux, Nantes, Limoges et Montpellier. Enquêteurs bordelais et gendarmes nantais ont collaboré avec les autorités slovènes

Un impressionnant trafic de cigarettes entre la Slovénie et la France a été démantelé grâce au travail d'enquêteurs bordelais et nantais. 26 tonnes de tabac brut ont été saisis cette semaine en Slovénie, 29 millions de filtres également. Ils servaient à fabriquer des cigarettes de contrebande sur place. Elles étaient ensuite livrées par palettes entières en France.

La marchandise livrée à Bordeaux, Nantes, Limoges et Montpellier

Tout commence en mars 2020 : un information judiciaire est ouverte par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux. Les enquêteurs découvrent que des cigarettes contrefaites sont livrées en France par des malfaiteurs originaires de l'Europe de l'Est. 77 tonnes sont ainsi livrées pendant trois mois, entre octobre et décembre 2020. En avril 2021, 5 tonnes de cigarettes contrefaites sont saisies, des revendeurs grossistes sont interpellés sur plusieurs lieux.

Opération de démantèlement lancée en Slovénie le 25 janvier

L'enquête s'élargit et implique des gendarmes nantais en plus des policiers bordelais. Ils remontent jusqu'aux sites de production en Slovénie. Les autorités slovènes organisent la surveillance des sites avant de lancer l'opération. Une centaine de policiers et d'agents de l'administration fiscale slovène sont mobilisés ainsi que des gendarmes et magistrats français. Onze sites ou domiciles sont perquisitionnés simultanément . 26 tonnes de tabac sont saisis, comme 29 millions de filtres de cigarettes, et 10 tonnes d'emballage pour contrefaire les marques marlboro et marble. Deux membres principaux du réseau sont interpellés en Croatie et en Slovénie. Ils vont être remis aux autorités judiciaires de la JIRS de Bordeaux pour répondre notamment du délit d'importation en bande organisée de cigarettes contrefaites.