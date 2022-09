Les syndicats du second degré de la FSU Drôme ont organisé une réunion d'échanges entre enseignants ce vendredi 16 septembre au collège Marc Seignobos de Chabeuil (Drôme).

Des enseignants réunis à Chabeuil fatigués par les classes bondées et le manque de professeurs

Réunion des syndicats et des enseignants au collège Marc Seignobos de Chabeuil.

L'année scolaire 2022/2023 vient tout juste de démarrer et les enseignants sont déjà épuisés. Ce vendredi 16 septembre des professeurs de collèges et lycées s'est réuni au collège Marc Seignobos de Chabeuil pour recenser les dysfonctionnements.

Des classes surchargées

"Il ne faut pas dépasser les 24 élèves par classe pour travailler dans de bonnes conditions" c'est ce qu'explique Lucie Majewski. Aujourd'hui selon la cosecrétaire départementale SNES FSU Drôme, la norme c'est plutôt 28 à 30 élèves par classe si ce n'est plus. "Il y a une forme de colère car nous connaissons notre travail. Nous savons comment bien le faire mais nous n'en avons pas les moyens" ajoute-t-elle.

Lors de cette réunion, les enseignants ont fait remonter chacune de leur problématique. Une professeur d'anglais du collège Marcel Pagnol de Valence explique qu'il n'y a parfois même plus assez de chaises pour installer tous les élèves. Elle raconte : "nous sommes dans un établissement étiqueté zone d'éducation prioritaire. Nous devons à ce titre disposer de moyens supplémentaires, sauf que là il y a des classes à 26 élèves en 4éme. Parfois il n'y a même pas assez de places pour installer tous les élèves. La 4ème c'est pourtant le niveau le plus difficile au collège."

Pas assez d'enseignants

Au lycée du Dauphiné de Romans-sur-Isère, il y a eu selon le professeur Régis Roussillon, une affection tardive d'un enseignant stagiaire sauf qu'il doit être libéré le mardi et mercredi pour suivre sa formation. Résultat, les élèves de la classe de première ont deux professeurs de sciences économiques et sociales différents. "C'est extrêmement compliqué et encore une fois les professeurs vont devoir s'adapter !" s'exaspère Régis Roussilon.

Lorsqu'il y a de nouvelles recrues, elles sont sous l'eau selon une professeur de mathématiques du collège Marcelle Rivier de Beaumont les Valence. "Nous avons une professeur-stagiaire d'espagnole, sauf qu'elle doit suivre une formation en même temps à Grenoble. Le soucis c'est que c'est la seule enseignante d'espagnole du collège à temps plein."

Cette année, trois postes de professeurs d'éducation physique et sportive ont été supprimés selon le syndicat FSU Drôme à Chabeuil à Nyons et à Saint-Jean-en-Royans.

Une semaine de grève au lycée professionnel Auguste-Bouvet

Ce vendredi, la rectrice de l'académie de Grenoble a entendu les grévistes du lycée professionnel Auguste Bouvet de Romans. Depuis lundi ils dénoncent non seulement le fait de travailler dans des classes bondées mais aussi dans des bâtiments vieillissants. Les grévistes ont alerté les services de l'État sur le fait que la cuisine des élèves en hôtellerie devrait être refaite depuis dix ans.

Par ailleurs, les syndicats SNES FSU s'inquiètent particulièrement de la réforme du lycée professionnel. Elle vise à améliorer l’insertion et l'orientation des jeunes en répondant aux besoins de main-d’œuvre des entreprises. Selon le syndicat, elle met à mal la polyvalence des élèves qui en professionnel suivent des cursus par filière et elle réduirait le spectre de leur orientation.