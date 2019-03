Des escrocs proposent aux restaurateurs de la Vienne des formations sur l'hygiène

Des restaurateurs de la Vienne ont reçu des propositions concernant la formation obligatoire à l’hygiène alimentaire et la prise en charge de celle-ci par les services de l’État. La préfecture prévient : c'est une arnaque.

Poitiers, France

A chaque fois, le procédé est le même : un restaurateur reçoit un appel. Au bout du fil, des escrocs se font passer pour des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) et utilisent notamment le numéro de téléphone 05-17- 84-00-84. Dans certains cas, le nom d’inspecteur de la DDPP peut être cité pour donner de la crédibilité à cette démarche frauduleuse.

La DDPP appelle les restaurateurs à la plus grande prudence s’ils sont sollicités. Elle rappelle qu’elle ne réalise aucun démarchage, ne propose pas la prise en charge de formations et qu’en aucun cas ses agents ne demandent communication d’un numéro de carte bancaire. En cas de doute, il convient de prendre contact avec la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vienne en relatant les circonstances précises du démarchage et en joignant tous les documents utiles.

Concernant la formation aux règles d’hygiène, la Direction Départementale de la Protection des Populations souhaite rappeler les informations suivantes : La formation doit être délivrée par un organisme de formation déclaré auprès du préfet de région. La liste des organismes de formation enregistrés dans une région peut être consultée sur le site internet de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. (http://draaf\.nouvelleaquitaine. agriculture.gouv.fr/Restauration-commerciale-Formation)

La réglementation ne prévoit pas de date limite de validité de cette formation ou d’obligation de renouvellement.