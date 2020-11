Des escroqueries "à l'hameçonnage sur Internet" dans le Gard

La direction départementale de la sécurité publique du Gard a récemment été informée de plusieurs tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing en anglais). Il s’agit d’une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des informations personnelles ou professionnelles (comptes, mots de passe, données bancaires, identité…) dans l’objectif d’en faire un usage frauduleux, en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Des escrocs sévissent sur internet, en se faisant passer pour un Commissaire de Police exerçant au sein de la direction de protection des mineurs de la direction générale de la police judiciaire. Ils contactent par mail leur victime en l’informant qu’elle va faire l’objet de plusieurs poursuites judiciaires suite à un délit commis sur des sites pédopornographiques. Les escrocs demandent à leur victime dans un premier temps de les contacter via un lien.

Lorsque la victime a répondu par mail, les escrocs l’informent qu’elle va être poursuivie judiciairement et que l’affaire sera rendue publique. La victime est avisée ensuite que l’appareil judiciaire pourrait régler son problème à l’amiable en s’acquittant d’une amende pénale de 1 250 euros. On lui demande alors de communiquer son nom, prénom, adresse et téléphone.

Comment mieux se protéger des tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing) ?

La direction départementale de la sécurité publique du Gard rappelle les mesures préventives que chacun peut mettre en œuvre pour mieux se protéger contre ces pratiques :

· Ne communiquez jamais d’informations sensibles par messagerie ou par téléphone : aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone,

· Avant de cliquer sur un lien douteux, positionnez le curseur de votre souris sur ce lien (sans cliquer) ce qui affichera alors l’adresse vers laquelle il pointe réellement afin d’en vérifier la vraisemblance,

· Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. Si cela ne correspond pas exactement au site concerné, c’est très certainement un site frauduleux,

· En cas de doute, contactez directement l’organisme concerné pour confirmer le message ou l’appel que vous avez reçu, ·

Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application afin d’éviter que le vol d’un de vos mots de passe ne compromette tous vos comptes personnels.

Si vous êtes victimes :

· Si vous avez malencontreusement communiqué des éléments sur vos moyens de paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux sur votre compte, faites immédiatement opposition auprès de votre organisme bancaire ou financier et déposez une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche,

· Si vous avez constaté que des éléments personnels servent à usurper votre identité, déposez une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche,

· Si vous êtes victime d’une usurpation de votre adresse de messagerie ou de tout autre compte, changez immédiatement votre mot de passe,

· Si vous avez reçu un message douteux sans y répondre, signalez-le à Signal Spam (Signal-spam.fr) qui est associé à la CNIL pour identifier les principaux émetteurs de spams et mener les actions de luttes nécessaires,

· Vous pouvez également signaler une adresse de site d’hameçonnage à Phishing Initiative (Phishing-initiative.fr) qui en fera fermer l’accès. Pour être conseillé en cas d’hameçonnage, vous pouvez contacter INFO ESCROQUERIES du Ministère de l’Intérieur au 0 805 805 817 (numéro gratuit).

Enfin, pour signaler des contenus et des comportements illicites rencontrés sur Internet, vous pouvez utiliser la Plate-forme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS). Vous pourrez également y trouver des pages d'information, ainsi que des conseils de spécialistes pour mieux vous protéger et protéger vos proches dans leur utilisation de l'Internet.