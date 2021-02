Des étudiantes dénoncent des agressions sexuelles à l'école des Mines d'Ales

À l’IMT Mines d’Alès, des étudiantes dénoncent des violences sexuelles. Un collectif d’étudiantes féministes a été créé. Il s'appelle Clitoliste. Et ce collectif publie sur sa page Facebook un communiqué avec ces mots : "A l'école des mines d'Alès, les violeurs même reconnus coupables peuvent être diplômés".

Le collectif comptabilise ainsi «17 agressions sexuelles, 7 viols, 2 procédures judiciaires", en s'appuyant sur les témoignages recueillis ces derniers mois, une cinquantaine au total. Ils dénoncent des présumées violences sexuelles et sexistes sur le campus d'Alès depuis avril 2020

"Au bout d’un moment, il dit ok, il se pose sur l’autre matelas et je peux enfin me coucher. Je m’endors en 2 minutes, je suis hyper fatiguée et saoule donc sommeil profond. Un peu plus tard, je me réveille brusquement, je mets un temps à comprendre ce qui est en train de se passer… Il était monté dans mon lit, s’était collé dans mon dos, et avait commencé à se frotter à moi en ayant passé ses mains sous mes vêtements et en essayant de me pénétrer." Témoignage numéro 19

Deux étudiants déjà écartés de l'établissement

Deux étudiants mis en cause ont déjà été écartés de l'école après un conseil de discipline en septembre dernier.

Des procédures judiciaires sont en cours. Des étudiantes avaient porté plainte une première fois en juin 2019, et une seconde fois en mars 2020 pour des agressions. L'affaire datée de mars 2020, une plainte pour viol, est en cours d'instruction.

Le collectif a rassemblé tous les témoignages sur sa page Facebook. Ils sont évidemment tous anonymes, pour à la fois libérer la parole et protéger celles qui osent raconter.

"Plus tard dans la nuit, j’ai été réveillée par sa main qui agrippait mon sexe, et sa respiration sur mon cou." Témoignage numéro 34

Parmi les témoignages recueillis, on peut lire par exemple : "L'homme de tout à l'heure revient, me parle très près de mon oreille à cause de la musique, je m'éloigne, il rapproche sa tête jusqu'à que je me retrouve contre le mur. Finalement je décide de l'écouter jusqu'à ce que je trouve un moyen de fuir cette discussion désagréable. De là, je vois mon pote, avec qui j'avais le plus d'affinités dans le groupe d'amis, qui rigole en me faisant des gestes de fellation... sous-entendu : je vais finir chez ce mec. Un peu saoulée, je me faufile hors de ce mec et du mur et retrouve le groupe. Cette fois-ci je fuis, clairement, je me cache de ce mec collant."

"Un copain est venu me voir à plusieurs soirées, quand il était très bourré, pour essayer de m’embrasser. A chaque fois, j’ai réussi à l’en empêcher, mais la dernière fois que cela s’est produit, il a tenté de me forcer en me serrant les bras pour m’empêcher de bouger." Témoignage numéro 46

Un autre témoignage : «Il me demande si je veux venir chez lui. Je refuse, je lui tourne le dos pour partir mais il me retient par le bras. Il me fait mal, et il amène ma main pour qu’elle touche son entrejambe. ‘Tu as vu ce que tu me fais?’. Non je n’ai rien fait, je veux rentrer chez moi, laisse-moi tranquille. Il me suit jusque chez moi, il veut rentrer mais je ferme la porte, il me dit qu’il va dormir sur le palier pour être là demain matin».