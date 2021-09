Pau : retour de week-end d’intégration mouvementé pour des étudiants de l'école de commerce

Des étudiants de l'école de commerce de Pau ont failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Le car dans lequel ils circulaient dimanche soir était défectueux et ils ont dû s'arrêter à Nousty pour être testés. Heureusement personne n'a été hospitalisé.

50 étudiants de l'école de commerce de Pau revenaient d'un week-end d'intégration. L'autocar dans lequel ils avaient pris place avait un problème au niveau de l'échappement et ils ont dû en changer. Mais visiblement ce n'était pas suffisant. Certains se plaignaient de maux de tête et le bus a été stoppé à Nousty. 41 étudiants sur 50 ont alors été pris en charge par les pompiers et dirigés vers la salle des fêtes où leur taux de monoxyde de carbone a été mesuré.

Tout étant normal, ils ont pu rentrer chez eux. Personne n'a été hospitalisé.