VIDÉO - Des étudiants des Hauts-de-Seine portent plainte après l'incendie de leur car

Bref voilà comment on a fini ! J’ai littéralement eu la peur de ma vie. Je ne respirais plus. Le chauffeur n’ouvrait pas la porte on essayer par tous les moyens sortir d’éteindre le feu mais rien à faire ... on a tout perdu .. #CarPasAuxNormes#BusEnFeu#EtudiantsEnDangerpic.twitter.com/52TTmWCPeS