Des étudiants menacés au couteau à Clermont, la police appelle à la prudence

Des étudiants, suivis lorsqu'ils rentrent de soirée, avant d'être menacés avec un couteau et détroussés. Les policiers clermontois appellent à la prudence alors que six dossiers de ce type sont arrivés sur leur bureau ces dernières semaines. Deux agressions ont lieu ce week-end, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le secteur des Salins et boulevard Aristide-Briand.

Dans ce dernier cas, la victime a vécu un cauchemard. Il passé de longues minutes avec un couteau placé sous la gorge. Les ravisseurs l'ont ensuite forcé à ouvrir son logement où ils se sont emparés d'un ordinateur et d'une console de jeu.

Deux individus masqués et capuchés

Depuis le 6 juin, les policiers clermontois ont recensé quatre autres affaires semblables, avec à chaque fois un mode opératoire et des signalements similaires. Les victimes, qui passent par le centre-ville, sont suivies par deux individus, de type africain, la tête recouverte d'une capuche et d'un masque. Les victimes sont à chaque fois des étudiants alcoolisés.

Les dossiers de toutes ces affaires devraient donc être joints. En attendant, les forces de l'ordre appellent à la prudence.