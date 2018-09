Un incendie impressionnant a ravagé une entreprise de palettes, Leroy Distribution à Ruffec, cette nuit en Charente. Les pompiers ont été assaillis de coups de téléphone : les flammes, la fumée, et des bruits d'explosions ont inquiété les habitants du ruffecois. Deux bâtiments ont été détruits.

Ruffec, France

Les flammes et la fumée étaient visibles à une dizaine de kilomètres à la ronde cette nuit : un incendie impressionnant a détruit deux bâtiments de 1.500 m² et 500 m² d'une entreprise de palettes, Leroy Distribution à Ruffec, sur la zone industrielle. Un très gros stockage de palettes extérieur est parti en fumée : "les flammes faisaient 30 mètres pour les plus grandes" raconte le maire de Ruffec Raymond Charbonneau.

Les habitants de la commune, et des villages environs ont été réveillés vers minuit par le bruit d'explosions à répétition, "on se serait cru en temps de guerre" confirme Raymond Charbonneau. Les bouteilles de gaz, sur les élévateurs se sont mises à exploser les unes après les autres, et le stockage de bouteilles de gaz a sauté, tout entier "tout ça a fait feu d'artifice, c'était très impressionnant" confie le maire de Ruffec

"Je tiens à tirer un grand coup de chapeau aux pompiers, ils ont limité la casse" - Raymond Charbonneau, maire de Ruffec

Il y avait des pompiers partout, raconte encore le maire de Ruffec. Une soixantaine venus de plusieurs casernes ont été engagés sur cet incendie, avec une grande échelle. "Je tiens à tirer un grand grand coup de chapeau aux pompiers" ajoute Raymond Charbonneau. "Ils ont limité la casse, et évité une catastrophe. L'incendie aurait pu se propager aux autres bâtiments de la zone". Les pompiers ont travaillé dans des conditions difficiles, avec une très forte chaleur "à 300 mètres, c'était difficilement supportable" souligne le maire de Ruffec.

Du chômage technique pour les salariés de l'entreprise

Il n'est pas question, pour la vingtaine de salariés de l'entreprise de reprendre le travail lundi. Les décombres sont toujours fumants, il y a de la braise et avant que le brasier soit éteint, "il y en a pour deux trois jours" ajoute le maire. Le feu serait parti du gros tas de palettes extérieur. "On a rarement vu des palettes s’enflammer toutes seules" dit encore le maire de Ruffec. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons du sinistre.