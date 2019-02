Des familles de migrants venues de Saint-Lô hébergées en urgence sur Cherbourg

Manche, France

Ce mardi soir 9 migrants, deux familles albanaises avec 5 enfants dont 3 en bas âge, seront hébergés à l'auberge de jeunesse de Cherbourg. Les deux autres migrants : une grand-mère et sa petite-fille d’une vingtaine d’années originaires du Kirghizistan en Asie centrale ont été prises en charge par le Collectif Saint-lois. Des solutions d'urgence sur du très court terme puisqu'à Cherbourg les deux familles albanaises ne seront logées que jusqu'à vendredi matin. 3 nuits mais c'est déjà beaucoup pour les bénévoles du collectif qui dès hier soir avaient alerté la préfecture de la Manche en découvrant les migrants dans la gare de Saint-Lô. La préfecture qui leur a alors dit qu’il n’y avait pas de possibilité et pas de crédit budgétaire et que Le 115 était aussi saturé. Sur ces deux familles l'une était arrivée le matin même de Paris, l'autre est depuis plus longtemps dans la région. Sans solution d'hébergement et avec le froid elles s'étaient alors réfugiées vers 19H hier soir dans la salle d'attente de la gare de Saint-Lô mais elles avaient été délogées une heure plus tard par la police.

Aujourd'hui si le collectif saint lois d'aide aux migrants se dit soulagé parce que des solutions temporaires ont bien été trouvées, l'association qui gère au jour le jour les situations de détresse rappelle qu'elle remédie aux carences de l’État et que surtout elle arrive à la limite de ses capacités.