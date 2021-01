Des familles nîmoises hébergées au Parnasse après une fuite de gaz dans le quartier du Mas de Mingue

GRDF a isolé plus de 2000 compteurs de gaz

Une importante fuite de gaz enflammée s'est déclarée ce samedi vers 20h, avenue Monseigneur Claverie dans le quartier du Mas de Mingue à Nîmes. Plusieurs dizaines de pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes. Les équipes de GRDF, elles, ont isolé plus de 2000 compteurs de gaz. Pas de blessé mais 58 logements ont dû être évacués. La Ville de Nîmes a rapidement mis en place un dispositif d'accueil au Parnasse en collaboration avec la Croix-Rouge pour accueillir tous les habitants qui le souhaitaient.

Le gaz ayant été coupé, le chauffage et l'eau chaude ne sont plus disponibles dans les logements. Les Nîmois sinistrés seront hébergés et nourris le temps de la réparation de la fuite, au moins jusqu'à ce lundi.