Des faucheurs d'OGM vauclusiens relaxés se retrouvent à nouveau devant la justice

Département Vaucluse, France

La Cour d'Appel de Nancy juge ce mercredi, près de 10 ans après les faits, l'arrachage de pieds de vigne transgénique sur le site de l'INRA à Colmar. 54 prévenus devraient être présents. Parmi eux il y a deux vauclusiennes, dont le docteur généraliste Mireille Lambertin, qui font le déplacement pour être présentes aux débats. Dans cette affaire qui dure depuis 10 ans , les prévenus ont déjà été relaxés il y a cinq ans à Colmar mais avec le jeu des pourvois, ils se retrouvent à nouveau devant une Cour d'Appel. Un comité de soutien les attend dès 8 h ce jeudi matin pour défiler dans les rues de Nancy jusqu'au tribunal. Des animations et des ateliers bio sont ensuite prévus toute la journée, le temps du procès.

Les faits remontent à 2010. Le 15 août, 60 militants anti -OGM venus de toute la France s'introduisent à visage découvert sur le site de recherche de l'INRA à Colmar. Ils ciblent 70 pieds de vignes OGM dont le porte greffe modifié génétiquement est supposé résister à un virus. Les faucheurs volontaires espèrent aussi par cette action informer le grand public que des OGM pourraient se retrouver à terme dans leur vin. Un premier procès aura lieu en 2011 à Colmar, les faucheurs sont condamnés et font appel. Trois ans plus tard en 2014 , et alors qu'un millier de vignerons lance un appel pour une vigne sans OGM, les prévenus sont relaxés , saut pour le délit de violation de domicile, pour lequel il y a une dispense de peine. L'avocat général ne veut pas s'en tenir à cette relaxe, il saisit la Cour de Cassation qui casse l’arrêt de la Cour d'Appel et renvoie à un nouveau procès. Retour donc à la case départ pour les faucheurs volontaires qui vont devoir encore se battre pour expliquer leur actions , et démontrer qu'il y a des alternatives aux OGM sachant qu'il n'y a plus aujourd'hui de vigne OGM en France, ni de culture transgénique autorisée.

Les faucheurs volontaires sur le site de l'INRA à Colmar en 2010 © Maxppp - .

