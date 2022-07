Quatre hommes arrêtés, ils se faisaient passer pour des indépendantistes corses

Ces hommes âgés d'une vingtaine d'années, trois étudiants et un assistant commercial vivant en Ile-de-France, n'ont "aucun lien avec un mouvement indépendantiste corse", ont précisé les gendarmes de la section de recherches de Versailles. Ils connaissent la Corse seulement parce qu'ils s'y "rendent régulièrement pour les vacances", ont-ils ajouté. Leur cible était un habitant des Yvelines, commerçant du marché en gros de Rungis, qui a une propriété sur l'Ile-de-Beauté et à qui ils ont demandé des centaines de milliers d'euros. En juin, ils ont d'abord exigé de lui 250.000 euros dans une lettre accompagnée d'une munition de chasse et signée "Fronte Di Liberazione Corsica Meridionale" (!). Les auteurs de la lettre l'ont menacé, en cas de non paiement, de s'en prendre à sa famille ou à sa propriété en Corse-du-Sud. Une première remise de rançon devait avoir lieu dans les Yvelines en juin, mais les suspects ne s'y sont pas rendus. L'un des fils du commerçant a ensuite été violenté et menacé avec "une arme de poing" début juillet par deux hommes "porteurs de faux brassards police".

Ces hommes lui ont remis une seconde lettre fixant leurs exigences à 350.000 euros à verser le 15 juillet en Corse. Après plusieurs jours de surveillance, des enquêteurs de la Section de Recherche de Versailles, appuyés par le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et des collègues de la SR d'Ajaccio, ont interpellé dans la région de Figari trois des jeunes hommes au moment de la remise de rançon. Le quatrième, qui avait quitté l'île, est arrêté sur le continent. Selon les enquêteurs, les suspects surveillaient depuis "plusieurs mois" le domicile du commerçant dans les Yvelines. Ils ont donc été mis en examen pour extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et violence aggravée. Trois ont été placés en détention provisoire, un sous contrôle judiciaire.