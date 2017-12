Dax, France

C’est la police nationale de Dax qui appelle à la vigilance ce jeudi car elle a été appelée déjà deux fois en deux semaines par des habitants de l’agglomération. Des faux bénévoles de la Croix Rouge font du porte-à-porte à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax depuis la semaine dernière. Méfiez-vous donc si on sonne chez vous pour solliciter votre générosité en cette période des fêtes et sachez que l’association n’a pas de campagne de dons en ce moment et quand bien même, elle ne fait pas de porte-à-porte pour récolter de l’argent.

En cas de doute, n’ouvrez pas votre porte et appelez le 17.