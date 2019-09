Des faux billets utilisés dans le cinéma circulent dans le Morbihan

Morbihan, France

Attention arnaque! La police nationale du Morbihan met en garde sur la circulation de faux billets dans le département. Sur la page Facebook, on peut lire que des "faux billets de 5,10, 20 et 50€, utilisés sur les tournages de cinéma et semblables à ceux que l'on peut retirer à la banque circulent actuellement sur Vannes et ses environs, trompant la vigilance des commerçants."

On peut pourtant facilement reconnaître ces faux billets. Ils "comportent sur la gauche la mention "This is not legal. It’s to be used for motion props" ("Ce billet n’a pas cours légal. Son utilisation est réservée au cinéma"), précise encore la police du Morbihan sur le réseau social.

De plus ces "billets factices, fabriqués à partir de papier commercial et non fiduciaire, se distinguent par l’absence de "craquant" au toucher. Le relief au toucher ainsi que l’hologramme sont eux aussi absents."

Le post Facebook se termine par cette mise en garde : "la production de ces billets ne peut être sanctionnée. En revanche, leur utilisation est passible d’un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d’amende."

La police qui invite à composer le 17 si on est victime de cette escroquerie.