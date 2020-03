De faux gendarmes profitent du confinement pour arrêter les conducteurs et leur soutirer de l'argent

L’épidémie de Covid-19 et la mise en place du confinement ouvrent aux malfaiteurs de nouvelles perspectives. Sur leur page Facebook, les gendarmes de la Vienne signalent la présence sur les routes du département d'escrocs qui procèdent à des faux PV en se faisant passer pour les forces de l'ordre.

Les vrais gendarmes sont toujours en tenue lors de contrôles

Le mode opératoire est simple : habillés en tenue civile, avec un simple brassard gendarmerie, ils arrêtent les conducteurs pour contrôler leur attestation de déplacement dérogatoire. En cas de manquement à la règle, ils somment l'automobiliste de régler sur le champ l'amende de 135 euros et en espèces.

Les gendarmes rappellent les règles de bon sens : ils interviennent toujours en tenue, avec des véhicules siglés, et n'exigent jamais le paiement immédiat du PV. N'hésitez pas non plus à demander une carte professionnelle et à appeler le 17 pour signaler les faits si vous avez été approchés par ce type de malfaiteurs.