Des féministes manifestent au Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne, contre Jean-Michel Baylet

Le collectif féministe du Tarn-et-Garonne a manifesté ce mardi 14 décembre à Montauban, à l'occasion de la session plénière du Conseil départemental. Vers 10h, une dizaine de militantes ont brandi des lettres imprimées pour former le message "Baylet Démission". Elles demandent à Jean-Michel Baylet, ancien président du département (PRG), toujours élu conseiller départemental, et aussi patron de La Dépêche du Midi, de cesser ses fonctions d'élus.

Jean-Michel Baylet est accusé de viol par Nathalie Collin, la fille d'Yvon Collin, ancien sénateur (PRG) du Tarn-et-Garonne. Elle dit avoir été agressée alors qu'elle avait 12 ans. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles" sur mineur de moins de 15 ans. L'ex-président du Parti Radical de gauche a été entendu en audition libre fin février 2021 par les policiers, puis confronté à Nathalie Collin en octobre dernier.

Pourquoi n'y a-t-il pas de plainte en diffamation ?

Dans l'hémicycle, certains élus ne sont pas restés muets ce mardi matin, et ont demandé à Jean-Michel Baylet de se positionner clairement. L'ancien président du département Christian Astruc a ainsi pris la la parole, et demandé à Jean-Michel Baylet de porter plainte en diffamation contre Nathalie Collin, s'il contestait les faits. Or, depuis le début de l'enquête, le patron de La Dépêche du Midi n'a jamais déposé cette plainte. Et ce mardi matin encore, Jean-Michel Baylet a déclaré qu'il n'avait "rien à se reprocher". En mars dernier, il avait dénoncé "des calomnies".

Selon le collectif féministe du Tarn-et-Garonne, "une personne accusée de pédocriminalité et qui n’a pas porté plainte pour diffamation ne peut dignement pas siéger au sein de la collectivité qui gère la protection de l’enfance".