Des feux d'artifice retrouvés dans une voiture en flammes à Saint-Dié-des-Vosges

Une enquête est ouverte à Saint-Dié-des-Vosges après la découverte de feux d'artifices dans une voiture qui a pris feu ce mardi matin. Les pompiers sont intervenus vers 6h15 rue Thiers, en plein centre-ville. Le coffre et la lunette arrière du véhicule étaient en flammes.

Des feux d'artifices, de "petit calibre" selon la police, y étaient entreposés alors que le port, le transport et l'utilisation de pétards et autres articles pyrotechniques par les particuliers est interdit par arrêté préfectoral depuis dimanche 12 juillet et jusqu'à ce mercredi, 8h00.

La voiture a été enlevée avec mesure conservatoire. Le propriétaire, identifié, ne s'est pas manifesté. Reste à savoir si c'est lui le contrevenant ou non. Les investigations vont se poursuivre avec notamment l'exploitation des bandes vidéos de la ville.