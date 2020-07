Des feux de champs et de sous-bois à répétition dans le Poitou

Illustration : des feux à répétition et interventions très régulières pour les pompiers.

Attention aux départs de feux dans les champs et les sous-bois. C'est l'alerte de la préfecture des Deux-Sèvres, alors que les incendies se multiplient. A Saint-Généroux dans le nord du département, 4.000 mètres carrés ont été touchés à la mi-journée, ce lundi 13 juillet. A Saint-Varent, cinq hectares et un paillé ont été ravagés dans la nuit. Et puis dans la Vienne, à Saulgé, près de Montmorillon 20 hectares détruits.

Mais depuis plus de quinze jours, ces départs de feu, avec plus ou moins de dégâts, sont très courants. A tel point que la préfecture des Deux-Sèvres, émet une alerte orange et demande la vigilance maximale aux abords des bois.