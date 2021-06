Des feux de poubelles excèdent des habitants d'un quartier de Tourlaville

Les feux de poubelles ou containers à déchets se multiplient notamment sur Tourlaville et Cherbourg depuis plusieurs mois. A chaque fois les pompiers sont appelés et pendant qu'ils gèrent ces incivilités ils ne peuvent pas intervenir pour des faits plus grave. _"C'est une perte de temps et d'argent pour beaucoup"affirment des habitants. Si à la base cela peut paraître anecdotique, au quotidien cela peut gâcher la vie de tout un quartier. Comme à Tourlaville rue "Froide Rue" où pour la 3e fois en 2 mois deux poubelles ont pris feu. Et une nouvelle fois la celle de David : "Mon chien a aboyé. J'ai prévenu les pompiers. Ils ont rapidement éteint l'incendie. C'est la troisième fois. Y en a marre. Imaginons s'il y avait eu une voiture à proximité cela aurait pu exploser sur la façade et ça aurait pu être très grave." A chaque fois une plainte est déposée mais difficile de trouver les auteurs, il faudrait les prendre en flagrant délit. David lui a décidé de passer à la vitesse supérieure "Je vais demander à la municipalité pour installer une caméra."_

En attendant le commissariat de Cherbourg a ouvert une enquête.