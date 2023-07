Des feux en série dans le massif de la Double dans nos deux Charentes dans la nuit de vendredi à samedi

Les pompiers des deux Charentes ont été appelés sur plusieurs départs de feu dans le massif de la Double dans la nuit de vendredi à samedi

Plus de 60 pompiers de part et d'autres des deux départements ont été mobilisés sur 8 départs de feu. Coté Charente un feu s'est déclaré à Guizengeard entre Chevanceaux et Chalais peu avant 1h45. 2000 mètres carrés de pins maritimes ont brûlé. Un peu plus tard à Yviers près de Chalais un hectare et demi de pins sont cette fois partis en fumée. Au total 52 pompiers ont été à pied d'œuvre, dont 6 pompiers venus en renfort de Charente-Maritime. Dans le même temps les pompiers du SDIS 17 ont dû lutter contre 6 départs de feu de forêts, concentrés sur deux secteurs ,Chevanceaux et Saint-Palais-de-Négrignac. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés avec le renfort d'une dizaine de pompiers charentais. 3000 mètres carrés de pins ont brulé à Saint-Palais-de-Négrignac. et un hectare et demi à Chevanceaux

trous les feux sont ce midi maitrisés ou éteints.

ⓘ Publicité