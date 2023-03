"Des feux qui ressemblent de plus en plus à des feux d'été" s'inquiète Jean-Christophe Demarte

Les feux sont de plus en plus précoces dans les Alpes-Maritimes, ce weekend, huit départs de feu se sont déclarés dans le département. Ce qui inquiète fortement le commandant Jean-Christophe Demarte de la compagnie de Grasse : "Ce sont des feux qui ressemblent de plus en plus à des feux d'été, et qui vont de plus en plus vite, ça n'est pas bon signe pour l'été". Tous les feux sont stabilisés, ce lundi 13 avril, 50 hectares ont été calcinés au total.

