Des fissures sur les balcons 132 avenue d'Italie auraient été signalées à Paris Habitat

Interdiction d'aller sur les balcons. Des serruriers mandatés par Paris Habitat sont venus condamner ce week-end les ouvertures donnant sur les balcons du 132 avenue d'Italie. C'est dans cet immeuble HLM qu'un drame est survenu vendredi soir. Un balcon s'est décroché de la façade du 5ème étage. Deux habitants, un homme et une femme ont chuté de plusieurs mètres et ont été hospitalisés en urgence absolue.

Un étage plus haut, depuis des années déjà, le balcon n'était quasiment plus utilisé par peur qu'une fissure ne s'aggrave. Pas question de s'aventurer sur cet extérieur jonché de plantes malgré le soleil et la vue sur les toits de Paris. Gaël, le fils de la locataire explique : " ma mère qui habite ici, ça fait quelques années qu'elle n'y met quasiment plus les pieds. Elle arrose de loin mais ce n'était pas très rassurant."

Absence de travaux

Et pour cause une fissure apparaît très nettement au tout le long de la jonction entre le balcon et la façade*. " Les fissures ont été signalées sur notre balcon et sur le balcon de la voisine d'en dessous qui s'est effondré"* poursuit Gaël*.* Il déplore l'absence de travaux : "Des gens sont venus vérifier depuis le toit et ont constaté depuis le toit que ce n'était que des fissures superficielles."

Paris Habitat n'a pas souhaité répondre à nos questions ce week-end.

Les autres locataires de l'immeuble qui ont témoigné au micro de France Bleu Paris n'avaient eux jamais remarqué de problème particulier sur leur balcon.

