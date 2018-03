Des fleurs et des petits mots de soutien devant les gendarmeries de la Drôme et de l'Ardèche

Par Victor Vasseur, France Bleu Drôme-Ardèche

Ce week-end, des drômois et des ardéchois se sont rendus devant les compagnies et brigades de gendarmerie pour rendre hommage à Arnaud Beltrame, mort sous les balles du tueur jihadiste de l'Aude après s'être substitué à une otage. Ils ont déposé des mots de soutien et des fleurs.