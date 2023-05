Des forains installés illégalement à Beaucaire : des plaintes pour violences et tentative de meurtre

Il n'y aura finalement pas de Monster Show Cascadeurs à Beaucaire (Gard), ce week-end, contrairement à ce qu'annonçaient des affiches accrochées en ville. Tout est annulé : une partie des organisateurs, au moins, n'avaient pas d'autorisation, ni de la mairie ni de la Préfecture, selon Julien Sanchez, le maire RN de Beaucaire. Il s'agit de spectacles avec de grosses voitures qui dévalent des pentes et font des cascades tout terrain. Selon Julien Sanchez, ces forains se sont même branchés sur l'électricité de la commune, là encore sauvagement.es forat

Une plainte pour tentative de meurtre

"Ces gens sont là sans autorisation, nous n'avons pas leurs papiers administratifs, explique le maire Julien Sanchez, au micro France Bleu Gard Lozère. Nous n'avons pas de document d'assurances, nous n'avons rien. Et en tant que maire je ne peux pas faire prendre un risque à mes administrés". Julien Sanchez qui précise : "Je n'ai rien contre les forains. On accueille des forains pour les fêtes de la ville au moins de juillet, pour la foire de l'Ascension. Moi ceux qui s'installent sans autorisation, ils n'ont rien à faire là. Je ne cèderai pas sur ce point".

En colère, le maire Julien Sanchez a saisi Le Tribunal de Nîmes.

Et surtout, ce samedi, plusieurs élus se sont déplacés devant le show et les forains ont été plus que violents envers eux, d'après le maire. Julien Sanchez maire de Beaucaire raconte : "Le député (NDLR : Yoann Gillet, député RN) a été violenté, j'ai été insulté, et un de mes élus a pris.. un camion contre lui dans son dos (..) il a terriblement mal dans le dos désormais. Il dépose plainte pour tentative de meurtre. Moi je dépose plainte pour outrage, et M. Gillet pour violence".

"Ces voyous, qui se sont également branchés sur l’électricité publique sans autorisation, ont également droit à une plainte pour vol.", précise la mairie sur les réseaux sociaux. "Des affichages sauvages multiples ont par ailleurs été constatés et signalés aux services de l’Etat (DDTM) pour suites à donner."

La commune de Beaucaire attend désormais la décision d'expulsion du Tribunal de Nîmes qui doit se prononcer en référé urgence mardi.

