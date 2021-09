Creuse : des forces vives pour le tribunal judiciaire de Guéret

Le tribunal judiciaire de Guéret débute la rentrée du bon pied. Pour la première fois depuis au moins quatre ans, il est en plein effectif. C'est à dire que tous les postes sont pourvus. Deux nouvelles magistrates viennent de rejoindre la Creuse. Les greffiers aussi, sont en nombre suffisant, alors que l'an dernier encore, il en manquait un tiers. Enfin, un nouveau président a pris ses fonctions ce vendredi 10 septembre : il s'appelle Michaël Humbert.

Une justice plus rapide qu'ailleurs

En venant de Paris, le nouveau président Michaël Humbert s'est dit agréablement surpris des statistiques du tribunal judiciaire de Guéret. La justice y est rendue assez rapidement, comparé à la moyenne nationale : "actuellement en Creuse, si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, vous serrez convoqué devant le tribunal au bout de trois mois en moyenne, indique-t-il avant d'ajouter , je précise qu'en région parisienne, certains sont convoqués seulement au bout de huit ou neuf mois".

Pour une juridiction de notre taille, c'est une performance assez louable

De même, en Creuse il faut compter sept mois pour divorcer. Dans d'autres juridictions plus grandes, c'est généralement le double. Chaque année en Creuse, plus de 5000 plaintes parviennent au parquet de Guéret. Environ la moitié entrainent une réponse pénale.

Pendant la crise sanitaire, le tribunal de Guéret a manqué de bras

Cet équilibre reste néanmoins fragile. Pendant la crise du covid, par exemple, le tribunal de Guéret était en sous-effectif, avec de nombreux postes vacants, notamment dans l'équipe de greffe : les scribes de la justice qui garantissent le bon déroulement des procédures. "J'ai connu une longue période ou au lieu d'avoir 26 personnes, elles n'étaient que 18", se souvient Bruno Sauvage, le procureur de la République.

Le Tribunal de Grande Instance de Guéret (Creuse) © Radio France - Romain Berchet

Le délais de traitement des affaires avait alors doublé, atteignant près de six mois.

Cette année, l'équipe du tribunal a dû cravacher pour assainir la situation : "On a plus chargé les audiences correctionnelles et j'ai aussi fait plus d'alternatives aux poursuites : certains dossiers ont été renvoyés en composition ou ordonnance pénales", indique Bruno Sauvage.

Qui est le nouveau président du tribunal judiciaire de Guéret?

Ce vendredi 10 septembre, le tribunal a organisé une audience solennelle afin d'installer notamment son nouveau président, Michaël Humbert. Auparavant il occupait le poste de président de la 10e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par le passé, il a aussi été magistrat détaché au ministère des armées. A 43 ans, la Creuse lui offre son premier poste de président d'un tribunal judiciaire.

"Pendant une vingtaine d'années, j'ai exercé en qualité de magistrat de terrain. Je me faisais beaucoup d'idées sur la manière dont on pouvait organiser les tribunaux et nouer des projets avec les partenaires extérieurs. Donc c'était la bonne occasion pour moi d'essayer de me frotter à ces responsabilités de chef de juridiction", indique Michaël Humbert.

Il assure que la ruralité de la Creuse ne l'effraie pas, bien au contraire : "j'aspirais à une qualité de vie que la région parisienne n'offre plus. Ca ne fait que confirmer mon aspiration à me mettre au vert", assure-t-il.