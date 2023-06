Finistère : des fouilles à Port-Launay pour un "cold-case" datant de 2004

Selon une information de nos confrères du Télégramme , confirmée à franceinfo par une source proche de l'enquête, des gendarmes de la cellule Diane, la Division des affaires non élucidées, procédaient ce mardi à des fouilles sur la commune de Port-Launay sous l'autorité du parquet de Nanterre et du pôle "cold-case" de ce tribunal. Pour le moment, ces fouilles n'ont rien donné. Elles doivent encore se poursuivre.

Des fouilles qui interviennent dans le cadre de la disparition de Khadidja Bengrine, une jeune femme qui avait disparu entre Châteaulin et Quimperlé en 2004. Créé en mars 2022, le pôle dédié aux affaires non élucidées s'était saisi en mars dernier de 77 affaires pour lesquelles il n'y avait pas eu récemment d'actes d'enquête.

Le plus ancien de ces dossiers est celui de Ludovic Janvier, qui remonte à 1983. Le plus récent concerne l'affaire Tiphaine Véron, disparue en 2018 au Japon. Ce type d'enquête permet à un magistrat d'enquêter non pas sur un fait, mais sur l'ensemble du parcours de vie d'un mis en cause, en cherchant des correspondances avec des affaires non élucidées.