Des foyers privés d'électricité après deux incendies en Loire-Atlantique

Au moins 73 foyers ont été privés d'électricité près de Saint-Nazaire à Frossay en Loire-Atlantique samedi en fin d'après-midi. Un transformateur électrique a surchauffé et provoqué deux feux.

Au moins 73 foyers ont été privés d'électricité à Frossay près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique en fin d'après-midi samedi. Deux incendies ont ravagé au total près de 6 000 mètres carrés de végétation aux lieux-dit Bellevue et La Masure. Un transformateur électrique aurait en fait surchauffé, déclenché les incendies et les coupures de courant. Des lignes hautes tension 20 000 et 63 000 volts se trouvaient à proximité des flammes.