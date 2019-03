Une escroquerie à l'Urssaf de plus 4 millions d'euros démantelée en Meurthe-et-Moselle

Lorraine, France

Des dizaines d'employés intérimaires non déclarés depuis l'année 2015. Voilà ce que la justice reproche aux fraudeurs présumés.

Les cotisations sociales que les escrocs présumés auraient du verser se montent à environ 4 millions d’euros. Les suspects, quatre hommes, âgés de 43 ans à 57 ans, sont mis en examen pour « travail dissimulé et non justification de ressource ».

Entreprises éphémères pour déjouer les contrôles

L'initiateur présumé de la fraude, résidant dans le Val-de-Marne, était déjà connu de la police. Ce patron avait pris l'habitude de créer des sociétés d’intérim éphémères. Pour éviter les contrôles de l'administration, ces entreprises fermaient après seulement quelques mois d’activité.

Ce malicieux manège n'aura pas trompé longtemps les agents de Tracfin ; l'organisme anti-fraude du ministère de l’économie et des finances repère une société lancée en août 2017 à Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle). Pendant un an, l'entreprise encaisse 2 millions 500 mille euros et réalise 249 déclarations préalables à l’embauche... Aucun salarié n'est déclaré.

Un compte en banque bien fourni

Les deux gérants sont interpellés, tout comme un troisième homme qui lui aussi gérait le même type de société pas très loin de là, à Villers La Montagne, là encore, plusieurs millions d'euros ont été encaissés sans qu'aucun salarié n'ait été déclaré. Une perquisition de la brigade financière de la police judiciaire de Nancy permet de récupérer 20 000 euros en liquide, 176 000 euros sur un compte bancaire, des voitures ainsi que des équipements high tech au domicile de chacun des mis en cause.

Lors de la garde à vue, les trois lorrains désignent un quatrième homme habitant en région parisienne comme étant le donneur d'ordre. Ce dernier a été placé en détention provisoire tandis que les trois autres suspects ont été laissés libres sous contrôle judiciaire.