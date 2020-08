Des frères de 8 et 10 ans placés en famille d'accueil à Laval

Un garçon de 10 ans s'est présenté jeudi 27 août avec sa grand-mère au commissariat de Laval, pour dénoncer sa mère et son beau-père. Lui et son frère de 8 ans seraient régulièrement battus : coups de balai, de pieds, de poings.

L'enfant s'est donc rendu avec sa grand-mère jeudi matin au commissariat de Laval pour dénoncer les agissements de sa mère et de son beau-père. Lui et son frère de 8 ans recevraient des coups de balai, de pied et de poing, régulièrement. Le couple de trentenaires a été interpellé à son domicile de Laval. Placés en garde à vue, la mère a nié les faits, le beau-père a lui reconnu quelques claques sans plus sur ses beaux-fils qu'ils trouvent turbulents. L'homme a eu 4 enfants avec la mère des garçons de 10 et 8 ans. Le médecin légiste qui a ausculté les enfants n'a pas remarqué de marques sur leurs corps. Les parents ont été remis en liberté. Les frères ont été placés en famille d'accueil. L'enquête de police se poursuit.