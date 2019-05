Des fresques anti policiers sur la façade de la Briqueterie à Amiens

Amiens, France

Et l'injure la plus virulente taguée sur la façade du bâtiment est le "ACAB", visible au dessus de la porte. Il s'agit d'un slogan anglais injurieux. "ACAB" signifie « All cops are bastards » : tous les flics sont des connards. Cette insulte et les dessins tagués sur le bâtiment géré par un collectif d'associations et d'artistes ont choqué des habitants du quartier, des élus et la co-présidente de l'association la Briqueterie Géraldine Mercier. Elle explique qu'elle ne connait pas le sens de ce slogan, elle ne l'a compris que lundi quand la police est venue constater sur place les dessins après la plainte déposée par un habitant du quartier. A priori cette fresque a été réalisée samedi : "Samedi il y a eu beaucoup d'allées et venues sur le site à cause du déménagement et de l'assemblée générale annuelle" explique Géraldine Mercier.

Un bâtiment en travaux appartenant à Amiens Métropole

La Briqueterie est en travaux depuis mars, les membres du collectif doivent déménager leur matériel dans deux maisons situées à proximité. Amiens Métropole est propriétaire du bâtiment et finance à hauteur d'1,5 millions d'euros des travaux de rénovation. Certains internautes sur les réseaux sociaux dénoncent la présence de ces fresques anti-policiers sur un bâtiment subventionné par la collectivité. Géraldine Mercier se dit "navrée" par ces dessins, elle précise que "l'association est apolitique et ne va pas revendiquer ce type de propos". L'association a porté plainte et demandé l'intervention de la Brigade anti tags tout comme Amiens Métropole. Son président, Alain Gest, a déclaré en ouverture du Conseil d'Agglomération ce jeudi soir que la collectivité allait déposer plainte.