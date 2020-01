Des pompiers et des équipes techniques de GRDF sont intervenus ce jeudi 30 janvier à Château-Gontier et à Mayenne pour des fuites de gaz.

Des fuites de gaz détectées à Château-Gontier et à Mayenne : quartier isolé et circulation perturbée

Département Mayenne, France

Une fuite de gaz sur un chantier, boulevard Foch à Château-Gontier-sur-Mayenne, ce jeudi à la mi-journée. Tout un quartier a été isolé, le temps de réparer : quelques habitations évacuées et près de 300 habitants impactés. Des pompiers et des techniciens de GRDF sont intervenus pour que la situation rentre dans l'ordre le plus vite possible

Une autre fuite de gaz a été détectée ce jeudi après-midi à Mayenne sur le boulevard Jean Jaurès, près du Viaduc. Ce qui provoque de sérieux problèmes de circulation. Le secteur est à éviter pour le moment.