PHOTOS - Des fauteuils roulants réparés par des enfants au centre aéré de Florensac

Florensac, France

Des milliers de fauteuils roulants sont jetés chaque année en France dans les bennes à ordures faute de recyclage. L'achat de ces appareils coûteux (700 euros environ pour les plus basiques) est pris en charge par l'Assurance maladie pour certains assurés. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Devenus inutiles, ces fauteuils imposants et embarrassants sont jetés alors qu'ils sont pour certains en très bon état et d'autres sont laissés à l'abandon dans les garages ou encore les greniers.

Limiter le gaspillage et préserver les ressources en réutilisant le matériel médical

Depuis trois ans, l'association biterroise Grandir et vieillir ensemble récupère et rénove ces fauteuils avant d'en faire profiter les plus démunis. L'initiative est d'autant plus originale que des jeunes sont mis à contribution. C'est le cas cet été des enfants du centre aéré de Florensac, dans l'Hérault.

"Jeter un fauteuil comme ceux-là, c'est comme si nous mettions à la poubelle des téléphones portables quasiment neufs." Un enfant

Cet entretien est un jeu d’enfant. Reportage France Bleu Hérault. Copier

Des fauteuils roulants rénovés pendant les vacances scolaires.

Après avoir été sensibilisés aux handicaps, les plus âgés du centre, une quarantaine de jeunes, enfilent leur bleu de travail et apportent un soutien à cette association créée à Mont-Blanc par un sapeur-pompier biterrois. Son président, Cédric Rodriguez, multiplie les actions de sensibilisation avec son équipe de bénévoles en se rendant tout au long de l'année dans les établissements scolaires.

Entretien, nettoyage, assemblage, vérifications techniques des fauteuils non-électriques

Ces fauteuils roulants réparés seront ensuite remis par exemple à ceux qui ne peuvent pas s'en acheter, ceux qui n'ont pas un handicap suffisamment important pour bénéficier d'une aide de l'Assurance maladie.

Depuis sa création, cette association a déjà réparé plus de 400 fauteuils. Cedric Rodriguez, le président de l’association héraultaise Copier

Depuis sa création l'association Grandir et vieillir ensemble a déjà rénové environ 400 fauteuils roulants. Elle récupère aussi des déambulateurs ou des lits médicalisés et autre matériel médical. Le 5 juin dernier, un monte-escalier a été récupéré auprès d'un généreux donateur pour être mis à disposition de Daniel. Il pourra ainsi gommer ses difficultés à franchir des escaliers, accéder plus facilement à son jardin et à son atelier et retrouver le plaisir de bricoler et de jardiner.

Les jeunes ayant participé à la rénovations de fauteuils - Association Grandir et Vieillir ensemble

Mise à disposition de fauteuils roulants à des seniors en vacances. © Radio France - Grandir et vieillir ensemble