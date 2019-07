Des gendarmes à moto et en hélicoptère à la recherche de cambrioleurs dans le Lussacois

Deux cambrioleurs sévissent actuellement à Lussac-les-Châteaux (Vienne) et aux alentours. Un témoin les a pris sur le fait vendredi après-midi.

Les cambrioleurs ne prennent pas de vacances. Encore moins l'été, quand les habitations se vident de leurs occupants. Vendredi matin, deux cambrioleurs ont dérobé des bijoux dans une maison de Lussac-les-Châteaux, indique sur Twitter le capitaine Benjamin Duval, commandant de la compagnie de gendarmerie de Montmorillon.

Après avoir tenté en vain de s'introduire dans deux autres demeures, les deux hommes ont été pris sur le fait par un témoin qui a aussitôt alerté les forces de l'ordre. Une "battue" est alors organisée. Des gendarmes à moto et en hélicoptère quadrillent la zone pour les retrouver, sans succès pour le moment.

"Bonjour nous nettoyons les façades..."

La technique des deux cambrioleurs est bien rodée. C'est tout simplement du démarchage à domicile, explique le capitaine de gendarmerie Benjamin Duval. Si le propriétaire ou le locataire ouvre sa porte, ils se présentent comme des nettoyeurs de façade. Si personne n'est à l'intérieur, les deux hommes tentent d'entrer dans le logement.

L'un des voleurs serait décrit comme "costaud" et porteur d'une barbe. Son complice, plus mince, aurait les cheveux rasés. Tous deux âgés d'une quarantaine d'années circuleraient dans une voiture type BMW, de couleur noire ou gris foncé.

Des habitants de Montmorillon, Lussac, Lhommaizé, Saint-Julien-L'Ars, Savigny-Lévescault et Sèvres-Anxaumont ont été contactés et sensibilisés à ce risque de cambriolage par les gendarmes dans le cadre de l'opération Participation citoyenne (Ex Voisins vigilants).