Une dizaine de gendarmes de Dordogne soupçonnés d'escroquerie aux frais de déménagements

Plus d'une dizaine de gendarmes de Thiviers sont au cœur d'une enquête pour escroquerie aggravée. Une information révélée par le journal Sud-Ouest confirmée par France Bleu Périgord. Les gendarmes sont soupçonnés d'avoir gonflé leur facture de déménagement en novembre dernier.

"Une toute petite minorité de militaires ternit l'image de la gendarmerie", regrette le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine. C'est lui qui signale les faits en février 2022 au parquet de Périgueux. Juste après que des gendarmes d'une autre section remontent qu'un déménageur leur propose de gonfler la facture de leur installation. Et que le professionnel se vante que c'est une pratique courante. Les militaires concernés risquent désormais des poursuites judiciaires pour escroquerie aggravée, une sanction disciplinaire et une mutation.

Les faits remontent au déménagement en novembre 2021

"Dès que les faits ont été portés à notre connaissance, en février dernier, j'ai lancé une enquête confiée aux gendarmes de la section de recherche de Bordeaux", indique Solène Belaouar, la procureure de la République Périgueux. Cette enquête montre que les faits remontent à la fin de l'année 2021. Au moment où les 14 gendarmes de la section de Thiviers intègrent leur nouveau bâtiment. Une caserne flambant neuve inaugurée en grande pompe par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 21 novembre 2021.

Les investigations permettent de mettre en évidence qu'une "une dizaine de gendarmes" se mettent d'accord avec une entreprise de déménagement pour gonfler la facture, indique le Général Pétillot et le parquet. Selon nos informations, 13 gendarmes sur les 14 que comptent la gendarmerie de Thiviers seraient impliqués. Le montant du préjudice lui se chiffre à plusieurs centaines d'euros par gendarme, indique le parquet. La somme indument facturée concerne plusieurs milliers d'euros.

"Certains ont reconnu les faits, d'autres les contestent"

Les gendarmes ont été entendus par les enquêteurs en audition libre. "Certains ont reconnu les faits, d'autres les contestent", indique le général Pétillot. Le parquet n'a pas encore indiqué quelles poursuites seront retenues contre les gendarmes impliqués. Celles-ci pourraient varier en fonction des faits établis et de leur ancienneté.

Dans le même temps, les gendarmes soupçonnés d'être impliqués sont aussi sous le coup d'une enquête interne. Les militaires qui possèdent l’habilitation d’officier de police judiciaire (OPJ) pourraient la perdre. Et tous risquent une sanction disciplinaire et une mutation forcée. "On ne doit pas avoir le moindre doute sur la probité d'un militaire", martèle le général Pétillot.