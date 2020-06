Des gendarmes de l'Hérault ont-ils commis une bavure?

Les gendarmes du peloton autoroutier de Poussan (Hérault) ont ils commis une bavure ? Dans la nuit du 21 au 22 mai dernier à Baillargues (Hérault) en bordure de l'autoroute A9, ils ont contrôlé un automobiliste soupçonné d'avoir commis un excès de vitesse. Ce dernier qui conteste toute infraction, s'est retrouvé à l'hôpital avec une fracture de la clavicule et un hématome cérébral qui a nécessité une opération en urgence. Son avocate vient de porter plainte auprès du procureur de la République de Montpellier pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique commises en réunion.

Les faits

Il est 23h30, cet ancien militaire au casier judiciaire vierge, aujourd'hui aide soignant dans un Ephad de la métropole de Montpellier, s’arrête pour téléphoner à sa famille. 4 gendarmes s'approchent de sa voiture. Ils pensent reconnaître le véhicule qu'ils ont vu rouler à vive allure sur l'autoroute mais le conducteur dément catégoriquement. Il prétend même ne pas avoir circulé sur cet axe. Face à la détermination des gendarmes, qui, raconte-il "on été jusqu'à crevé son pneu avec une herse", il décide de filmer la scène avec son téléphone. Il reçoit alors un coup sur le bras, l'appareil tombe et c'est en voulant le ramasser qu'il se retrouve plaqué au sol et sera blessé à l'épaule et à la tête.

C'est quand l'automobiliste a sorti son téléphone pour tout filmer que la situation a dégénéré

Malaise en garde à vue

Les gendarmes ne mesurent pas tout de suite la gravité des blessures. C'est lors de sa garde à vue, après un malaise, que l'automobiliste sera conduit a l’hôpital. Bilan : clavicule cassée et hématome crânien opéré en urgence avec pose de 60 points de suture. Aujourd'hui cet homme de 35 ans est toujours sous le choc.

Les gendarmes parlent de rébellion

Les gendarmes font peu de commentaires, ils attendent les conclusions de l'enquête en cours précisant simplement "avoir eu face à eux un automobiliste qui se révoltait". "Si des fautes ont été commises elles seront sanctionnées" insiste la gendarmerie.

L'avocate de l'automobiliste blessé, Maître Valérie Soulié est l'invitée de France Bleu Hérault ce jeudi à 7h45.