Des gendarmes du Tour de France pris à partie par une bande de jeunes à Montpellier

Montpellier, France

L'altercation a eu lieu ce mardi soir, à Montpellier, dans le quartier du Millénaire. Six gendarmes de la garde républicaine qui participent au Tour de France étaient en civil, rue Henri Becquerel. C'est là qu'ils ont repéré cinq ou six jeunes qui, visiblement, dégradaient des véhicules et s'amusaient à arracher des rétroviseurs. Les gendarmes ont tenté d'intervenir et de les maîtriser. L'un des jeunes a alors appelé du renfort. Trois voitures ont débarqué, avec plusieurs individus à bord. Menaçants, ces derniers s'en sont pris aux forces de l'ordre, contraintes de se replier dans un hôtel. Selon une source policière, il y aurait eu des tirs en l'air, sans savoir s'il s'agissait d'une véritable arme à feu. Un gendarme a été légèrement blessé. L'enquête est confiée à la sûreté départementale.