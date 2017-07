Des gendarmes en canoë pour surveiller les gorges de l'Hérault

Jusqu'à la mi septembre, des patrouilles en canoë sont organisées par la gendarmerie de l'Hérault dans les zones les plus fréquentées par les touristes.

La population de l'Hérault explose en été. Les sites les plus emblématiques du département sont pris d'assaut par les vacanciers. Le long du littoral bien sûr mais aussi dans l'arrière pays où les possibilités de se baigner ou de faire du canoë sont très nombreuses. C'est le cas notamment entre le Causse de la Selle et le Pont du Diable près de Saint Guilhem le Désert.

Pour faire de la prévention mais aussi pour verbaliser, la gendarmerie de l'Hérault met en place des patrouilles en canoë. Les gendarmes des brigades concernées s'improvisent kayakistes à tour de rôle.

" Du Causse de la Selle jusqu'au Pont du Diable, 12 km de descente sur le fleuve Hérault, avec des zones de baignade multiples et variées et des lieux de stationnement plus ou moins officiels qui sont la cible facile de gens mal intentionnés. Nos personnels qui patrouillent sont là pour prévenir ce genre de méfaits".