Des gendarmes formés par le GIGN pour venir en aide aux maires de Charente-Maritime agressés

Les agressions d'élus, de maires, d'adjoints ou de simples conseillers municipaux se multiplient depuis ces dernières années. Des agressions, pour la plupart verbales, parfois physiques. Sur le plan national, entre 2019 et 2020, les agressions ont été multiplié par trois. 1300 agressions. La tendance est moins lourde, mais inquiétante tout de même en Charente-Maritime :

En Charente-Maritime, 46 élus ont été agressés depuis 2019

En zone gendarmerie, 46 élus ont été agressés depuis 2019, dont 20 en 2020, et 8 depuis début 2021. Devant un phénomène qui persiste, des formations sont mises en place par les gendarmes cette année. En Charente-Maritime, depuis le mois de juin, 150 élus ont été sensibilisés à cette gestion des incivilités, pour pouvoir exercer leur mandat avec un peu plus de sérénité. Ce jeudi à Trizay au sud-ouest de Rochefort, 18 d'entre eux participaient à une huitième et dernière formation pour cette année.

Formation de maires par des gendarmes à Trizay, pour mieux pouvoir réagir en cas d'agressions verbales ou physiques. © Radio France - Gérald Paris

Les formateurs des élus sont des gendarmes, négociateurs régionaux pour le GIGN

Dans la salle, des gendarmes, formés eux par le GIGN pour intervenir rapidement sur un lieu de crise en qualité de négociateur. Une facette de leur métier qui permet de venir en aide aux élus en quête de réponse, en cas d'agressions. Comme cette maire du sud de la Charente-Maritime, tétanisée à la sortie de l'école de ses enfants, prise à partie par une mère de famille, pour un simple mot écrit dans le cahier de l'enfant. Une violence verbale, mal vécue "C'était pourtant anecdotique à la base, je n'ai pas su du tout comment réagir, j'étais totalement paralysée."

Il faut pouvoir déplacer le problème dans le temps ...

Pour Xavier, le négociateur des gendarmes, formateur de ces élus, il faut pouvoir déplacer le problème dans le temps, changer le lieu de la discussion également :" J'entend votre problème madame, mais ce n'est pas le lieu. Je vous propose un rendez-vous à la mairie cet après midi ou demain. Mais quoique l'on vous dise aujourd'hui, pensez à ne pas vous mettre en danger. Même si l'altercation ne vous semble pas violente sur le moment, dans le doute appelez-nous."

Il m'a menacé de brûler ma maison !- Un élu de Saint-Jean-d'Angély -

Pas évident dans certains cas. Patrice Bouchet, est conseiller municipal à Saint Jean d'Angely. Il a été agressé verbalement par son voisin qui pensait qu'il avait appelé la police municipale pour un défaut d'assurance sur sa voiture. "Il m'a agressé devant mes enfants, et m'a menacé de brûler ma maison. J'ai eu peur, vraiment. J'ai déposé une main courante."

Mais pour Michel Doublet, le président de l'association des maires de Charente-Maritime, il faut aller parfois plus loin. "Beaucoup de plaintes sont classées sans suite, et çà ce n'est pas normal. Lorsque l'on frappe un maire, qu'on lui _brise la main comme à Saint-Genis-de-Saintonge_, et que l'on voit derrière, qu'il n'y a pas de suite avec la justice, avec mon association, on a pris le parti de se porter partie civile pour venir en aide à ces maires agressés."

Dans tous les cas, et même si sur le moment, l'altercation ne semble pas si grave, les gendarmes recommandent de les appeler immédiatement.