En ce début d'après-midi du mois de juillet, une policière allemande et un gendarme français rentrent ensemble au commissariat de Rust, en Allemagne. Ils reviennent d'une intervention à l'entrée d'Europapark. "On a fait trois saisies de drogue, et on a saisi un couteau", explique Yohann Conesa, l'un des deux gendarmes mobilisés dans le cadre de cette expérimentation de patrouilles franco-allemandes.

Meilleure compréhension et simplification des procédures

L'expérimentation, qui a débutée en ce mois de juillet, sera menée à Rust jusqu'à mi-septembre. Elle s'inscrit dans le cadre des brigades européennes, et a été voulue par le Polizeipräsidium d'Offenbourg. "Près d'un quart des visiteurs d'Europapark sont des Français, et près d'un tiers des auteurs et victimes d'infractions sont des Français", commente le capitaine Pierre-Michel Arcade, de l'état-major du groupement de gendarmerie départementale de Strasbourg. La présence de gendarmes français permet de faciliter la compréhension lors des interventions.

"Ces patrouilles binationales permettent également de simplifier les procédures, poursuit le capitaine Arcade. On rassure les victimes, on leur explique leurs droits. On peut également entendre les auteurs d'infractions dans le cadre d'une enquête, et leur rappeler leurs droits en Allemagne." Si l'expérimentation s'avère satisfaisante, elle pourrait être reconduite.