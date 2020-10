Des gendarmes se jettent dans le canal d'Orléans en pleine nuit pour secourir un homme

A 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille de quatre militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Orléans a secouru un homme qui s'était jeté dans le canal d'Orléans.

A la recherche d'un homme en pleine nuit

Alertés par la mère de l'homme en questio, les gendarmes étaient engagés dans la recherche d'une personne suicidaire de 30 ans, ils savaient que ce dernier avait pris des médicaments et se trouvait près du canal d'Orléans à Mardié.

Deux gendarmes se jettent à l'eau

Les militaires repèrent alors le véhicule de l'homme en question, stationné, et voient ensuite un corps s'enfoncer dans les eaux du canal. Deux militaires se jettent à l'eau et le récupère, selon le récit de la compagnie gendarmerie d'Orléans. "A deux minutes près, c'était trop tard. Avec la profondeur du canal en ce moment et la nuit noire, on aurait rien vu", raconte un gendarme.

L'homme est inconscient mais respire. Les militaires prodiguent les premiers gestes de secours jusqu'à l'arrivée su SAMU. L'intéressé reprendra connaissance et son pronostic vital n'est plus engagé.