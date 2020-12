Des gendarmes tombent dans un guet-apens à Cluses

Ce mardi, des gendarmes ont été victimes d'une embuscade à Cluses, dans le quartier des Ewües. Dans leur voiture, ils ont essuyé des jets de pierres et des tirs de mortiers d'artifice. Il n'y a pas eu de blessé. Trois individus ont été aperçus en train de prendre la fuite.

L'attaque a été minutieusement préparée. Ce mardi 22 décembre, à la nuit tombante, après 17 heures, un appel est passé à la gendarmerie de Cluses, pour alerter sur des violences intrafamiliales. Une femme serait en danger. Les militaires se rendent alors rapidement à l'adresse donnée, allée du Parc, quartier des Ewües.

Arrivés sur place, ils tombent dans une véritable embuscade. Ils sont dans une impasse ; et des caddies sont érigés en barrage derrière la voiture de gendarmerie. Les trois hommes à bord essuient alors des jets de pierres et des tirs de mortiers d'artifice. Il n'y a aucun blessé. Une fois les tirs stoppés, trois individus sont aperçus en train de prendre la fuite. Au moins un de ceux-là avait filmé la scène, et l'a diffusé sur internet. "Ils ont voulu se faire mousser", mais "leurs exactions auraient pu avoir de graves conséquences" commente la gendarmerie.

Le même jour en Savoie à Aix-les-Bains, ce sont des policiers en patrouille qui se sont fait tirer dessus au mortier.