Des gens du voyage installent leurs caravanes dans un lycée de la métropole bordelaise

Une trentaine de caravanes de gens du voyage occupent depuis dimanche les terrains de football du lycée polyvalent Alfred Kastler de Talence, dans la métropole de Bordeaux. "Une plainte a été déposée par la région, propriétaire des lieux", indique José Gonzalez, le proviseur de l'établissement qui accueille 1.400 élèves, dont 340 internes, dans les filières générale, technologique, professionnelle, ainsi qu'en classes préparatoires et BTS.

"Il n'y a plus de football"

"Ces familles sont déjà venues une première fois au printemps dernier et elles étaient restées un mois", explique-t-on au sein de la direction du lycée. Nous avions pris nos précaution en sécurisant l'accès qu'elles avaient utilisé mais elles ont trouvé un talon d'Achille ailleurs". La trentaine de familles de gens du voyage a pénétré par effraction sur le site de l'établissement par une entrée communicant avec l'ENSAM, l'Ecole des Arts et métiers installée sur le campus de l'université. "La base du sabot qui retenait un portail a été sectionnée", comme un huissier de justice dépêché sur place l'a constaté. "Une plainte a été déposée par la Région", confirme le Conseil régional, propriétaire du site, qui va également demander l'expulsion des caravanes.

"Ils ont organisé un barbecue sous les fenêtres des logements de fonction"

Après avoir alerté les services de l'Inspection académique et de la préfecture, l'équipe de direction du lycée a rapidement "noué des contacts avec les propriétaires des caravanes de manière à garantir la continuité des activités d'enseignement sans être impacté par une invasion excessive du campement". Le rectorat a dépêché sur place deux personnels de l'équipe mobile de sécurité. Si la cohabitation se passe bien "pour le moment", certaines scènes "surréalistes" sont relatées.

"Ils ont fait des grillades" - Sarah, une élève

"Les gens du voyage ont fait un barbecue sous les fenêtres des logements de fonction. Il est bien évident que je leur ai demandé de dégager le barbecue et de le faire un peu plus loin", explique José Gonzalez. Le proviseur du lycée joue les médiateurs pour éviter les éventuelles situations délicates. La direction a ainsi aménagé une voie d'accès au campement par une avenue bordant le lycée afin d'éviter les allers et venues dans la cour de l'établissement.

"On n'est pas des animaux"

Interrogée par France Bleu Gironde, la communauté des gens du voyage indique être originaire de Talence. "On a été expulsés de Cadaujac il y a une semaine, il n'y a pas d'emplacement pour nous à Talence, du coup on n'a pas le choix, sinon on serait au bord des routes".

"On est des humains comme les autres"

"On a des enfants en bas âge, et ils ont besoin de sortir, de s'amuser, et on ne peut pas rester au bord des routes. On respecte l'environnement du lycée. On empêche les enfants de casser quoique ce soit. On essaye d'être discret", assure une membre de la communauté. "On paye les factures d'eau, d'électricité et de ramassage des ordures."

Les gens du voyage espèrent rester un mois dans le lycée. Du côté des lycéens, en vacances à la fin de la semaine, la présence des caravanes est qualifiée "d'originale". "C'est dérangeant car on doit parfois faire un détour pour accéder à l'établissement. Mais sinon ils sont gentils et les grillades sentaient bon".