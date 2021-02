Des gens du voyage installés illégalement en pleine zone commerciale à Puilboreau près de La Rochelle

Une communauté rochelaise de gens du voyage s'est installée depuis ce lundi devant la pizzeria Del Arte, et l'hôtel "Le Beaulieu". Une vingtaine de caravanes et de véhicules environ. Ils comptent partir prochainement, sans savoir où se fixer. Les aires d'accueil à proximité sont saturées.

Lundi après midi vers 17 heures 30, une vingtaine de véhicules avec des caravanes s'installent devant la pizzeria Del Arte, et l'hôtel "Le Beaulieu" à Puilboreau, en plein cœur de la zone commerciale. Une cinquantaine de gens du voyage, pour la plupart originaire de La Rochelle, ont bien tenté de se fixer sur une des zones d'Aire d'accueil à proximité, mais selon un de leur responsable, "Ce n'était pas possible de rester sur une aire de grand passage où il y avait déjà trop de monde. _Tout est saturé autours de La Rochelle. Il 'y a pas de solutions._"

Hôtel "Le Beaulieu" à Puilboreau © Radio France - Gérald Paris

Comme en écho, le maire de Puilboreau, Alain Drapeau le confirme."Notre aire de 22 places est aujourd'hui occupée à 100%. Elle a été réalisée il y a quatre ans. 800 000 euros financés par la communauté d'Agglomération. Elle est bien placée, pas loin du stade, mais là oui c'est plein." Et le constat est à peu près partout le même. A Aytré, par exemple, il y a trop de monde aussi.

"Huit jours au même endroit, c'est un rêve" - gens du voyage à Puilboreau -

Pour le responsable de la communauté de gens du voyage : "Il n'y a pas de solutions, alors, on se pose là où on peut pendant quelques jours. En fait huit jours au même endroit, c'est un rêve. Souvent la gendarmerie arrive nous demande de partir et dresse des PV. On est habitué, cela fait des années que cela dure."

Le gérant de Del Arte, Nicolas Coutant attend maintenant que les gens du voyage respectent leur promesse. "Je suis allé les voir dès le début, en leur expliquant que je devais reprendre une activité de vente à emporter dès le 1er mars. Ils m'ont dit qu'ils partiraient soit ce dimanche 28 février ou au plus tard le mardi 2 mars. Bon le temps de remettre en ordre de marche mon restaurant je table plus sur le 8 mars maintenant."

Le responsable de la communauté confirme ce départ imminent, sans savoir vraiment où aller derrière." J'ai mon père qui est malade, il est suivi à La Rochelle pour un problème au pied, je ne peux pas m'éloigner trop non plus de l'agglomération, vous comprenez ?"

En attendant, sur place la communauté est reliée électriquement au compteur du restaurant. "J'ai demandé à mon assureur si ces consommations extérieures pouvaient faire l'office d'une réclamation. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment."

Il ne faut pas que la situation s'éternise. Après les gilets jaunes, la crise sanitaire du coronavirus, ce gérant de restaurant aimerait bien reprendre un semblant d'activité normale avec, au moins une reprise de la vente à emporter.