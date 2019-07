Des gilets jaunes bretons seront jugés pour des tags et des dégradations

Quimperlé, France

Les faits se sont produits entre le 30 avril et le 20 mai, sur les communes de Quimperlé, Mellac, Arzano, Locunolé et Tréméven. Des villes "touchées par une série d’affichages sauvages et d’importantes dégradations par inscriptions de peinture dont les slogans sont relatifs au mouvement dit des « Gilets jaunes » dont les préjudices s’élèvent à plusieurs milliers d’euros pour les municipalités et certaines victimes", expliquent les gendarmes dans un communiqué.

Entre 3 et 5 personnes selon les jours

Des plaintes ont été déposées et les militaires précisent : "Les auteurs, entre 3 et 5 selon les jours et les faits - dont l’auteur principal est un gilet jaune notoire de Quimperlé blessé le 19 janvier dernier à Rennes - ont reconnu leur implication à des degrés divers pour plus d’une trentaine de faits lors de leurs mesures de gardes à vue ou d’auditions."

Trois suspects sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Quimper en février l'année prochaine, et les deux autres sont convoqués par le procureur au mois d'octobre.