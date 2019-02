Des gilets jaunes collent leur colère sur la permanence du député LREM Michel Delpon à Bergerac

Bergerac, France

Dans la nuit de vendredi à samedi, des gilets jaunes ont affiché leur désaccord avec le député La République En Marche du bergeracois Michel Delpon, sur les vitres de sa permanence. Ils y ont collé plusieurs affiches jaunes, sur lesquelles on peut lire : "Notre député nous a trahi", "J'ai voté la loi anti-manifestants" accompagné d'une photo de l'élu, ou encore "Delpon ta conscience te poursuivra ici et au-delà."

Pour les gilets jaunes, le vote de Michel Delpon en faveur de la loi anti-casseurs est une trahison. © Radio France - DR

Mardi 5 février, Michel Delpon a voté pour le projet de loi anti-casseurs, tout comme 386 autres députés. Un vote contre l'ensemble des manifestants selon les gilets jaunes, qui considèrent que leur député les a trahi.

Contacté, le député de la majorité n'a pas souhaité commenter cet affichage. Michel Delpon a simplement tenu à préciser qu'il s'agissait bien d'une loi anti-casseurs, et non d'une loi contre les manifestants. Une enquête est ouverte pour tenter d'identifier les personnes qui ont collé ces affiches sur les vitres et la porte de la permanence de l'élu à Bergerac.