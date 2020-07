Des Gilets jaunes condamnés en appel pour avoir frappé le patron de la police de la Drôme

Ils avaient frappé des policiers lors d'une bagarre en décembre 2018. Deux Gilets jaunes viennent d'être définitivement condamnés à des peines de prison ferme pour violences en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ces deux hommes de 42 et 24 ans, condamnés à 18 et 12 mois de prison (12 mois et 6 mois ferme) par le tribunal correctionnel de Valence le 26 décembre 2018, avaient fait appel de cette décision. La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt ce jeudi.

Les deux hommes devront porter un bracelet électronique

Finalement, le Gilet jaune le plus âgé est condamné à 8 et non plus 12 mois de prison ferme. La peine ne change pas pour le jeune homme de 24 ans : 6 mois ferme. Les deux hommes n'iront pas en prison mais devront porter un bracelet électronique. En plus de cette peine, ils ont interdiction de manifester pendant trois ans dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et à Paris.

Lors de l'audience en appel le 4 juin dernier, les deux hommes avaient de nouveau affirmé qu’ils n’avaient pas conscience de s’en prendre à des policiers. Mais comme l'avait rappelé l'avocat général, même si les fonctionnaires étaient en civil, ils portaient un brassard de police et avaient sorti leur arme de leur étui pour tenter de repousser les manifestants qui s'en prenaient à eux .